A Opinião do Estadão: No caminho do progresso

Equipe BR Político

“Os problemas que desafiam a humanidade são muitos e complexos. Atormenta-nos uma miríade de crises políticas, econômicas, humanitárias e ambientais. A polarização aguda no debate público em diversas sociedades. Uma renitente sensação de insegurança em grandes cidades do mundo. Casos de intolerância racial, sexual e religiosa. A perda de privacidade cada vez maior decorrente do inexorável avanço tecnológico. Um observador com o foco ajustado para as questões prementes do dia a dia terá dificuldade para crer que o mundo está melhorando. No entanto, há boas razões para acreditar que o período de dez anos que ora se encerra (2010-2019) tenha sido o melhor decênio para a humanidade até agora.”

Trecho de editorial do Estadão deste segunda-feira, 30