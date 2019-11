A Opinião do Estadão: Novo impulso nos negócios

Equipe BR Político

“A melhora da economia brasileira – um pouco mais vigorosa no terceiro trimestre – foi confirmada pela segunda alta mensal consecutiva do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). A divulgação desse indicador, na quinta-feira passada, se somou às boas notícias sobre o aumento da produção industrial, a expansão do consumo e a movimentação maior do setor de serviços publicadas nas duas primeiras semanas de novembro. De agosto para setembro, o IBC-Br subiu 0,44%. O resultado trimestral foi 0,91% superior ao do período de abril a junho e 0,99% mais alto que o do terceiro trimestre de 2018. Conhecida como prévia do Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa de atividade apresentada mensalmente pelo BC é usada no mercado como sinalizador de tendência.”

Trecho de editorial do Estadão deste sábado, 16.