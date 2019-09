A Opinião do Estadão: O ‘custo Bolsonaro’

Equipe BR Político

“Reportagem do Estado mostrou que os principais frigoríficos nacionais estão se organizando para realizar campanhas institucionais contra um possível boicote de importadores de carne bovina. A iniciativa seria uma resposta a consultas feitas por clientes preocupados com a possibilidade de o gado ser proveniente de áreas de desmatamento ou ilegais. Há o temor de que a deterioração da imagem do Brasil no que diz respeito à proteção do meio ambiente, em especial na Amazônia, afete a confiança não só de compradores dos produtos da agropecuária brasileira, mas de investidores estrangeiros interessados em apostar nessas empresas”, diz trecho de editorial do Estadão desta segunda-feira, 30.