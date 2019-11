A Opinião do Estadão: O desafio da Indústria 4.0

Equipe BR Político

“Um mês depois da realização do Fórum Público da Organização Mundial do Comércio, convocado para discutir inteligência e nanotecnologia, no qual a diretoria do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) apresentou uma pesquisa mostrando que 32% das 227 empresas brasileiras entrevistadas pela entidade disseram não saber o que é a chamada Indústria 4.0, o Fórum Econômico Mundial anunciou uma importante medida para tentar enfrentar esse problema.”

Trecho de editorial do Estadão deste domingo, 17.