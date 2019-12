A Opinião do Estadão: O mapa da aprendizagem

Equipe BR Político

“Ao divulgar o Mapa da Aprendizagem, um estudo dos números da última edição do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), que é promovido a cada três anos pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) desde o final do século 20, o Instituto Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede) chamou a atenção para dois importantes problemas. O primeiro foi a perda de posições do Brasil no ranking mundial, entre 2015 e 2018. O segundo problema é que a desigualdade entre estudantes ricos e estudantes pobres no Brasil continua sendo uma das maiores do mundo.”

Diz trecho de editorial do Estadão neste domingo, 22.