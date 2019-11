A Opinião do Estadão: Obras intermináveis

Equipe BR Político

“O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a retomada da construção do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas, paralisada desde o primeiro semestre do ano passado. Esta é a boa notícia. A má é que a entrega da obra, o maior projeto viário em execução no País, foi prometida inicialmente pelo então governador Geraldo Alckmin (PSDB) para novembro de 2014.

Depois de cinco anos, muitas ações na Justiça e bilhões de reais acima do orçamento, o governo estadual estima que o novo prazo para a conclusão do Trecho Norte varia entre 18 e 24 meses. Ou seja, é possível que Doria deixe o Palácio dos Bandeirantes, em 2022, sem que um veículo sequer tenha trafegado por esse trecho do Rodoanel.”

Diz trecho de editorial do Estadão neste domingo, 24.