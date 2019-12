Equipe BR Político

“O presidente Jair Bolsonaro disse há alguns dias que a cultura no Brasil “tem que estar de acordo com a maioria da população, e não com a minoria”. Com base nessa visão equivocada e antidemocrática da administração pública, já que o presidente da República não pode governar só para a “maioria” e não pode condenar minorias ao limbo, Bolsonaro pretende transformar a área cultural na ponta de lança de sua guerra imaginária contra a esquerda.”

Trecho de editorial do Estadão desta segunda-feira, 9.