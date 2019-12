A Opinião do Estadão: Os apertos de Trump

Equipe BR Político

“Na semana passada, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a deputada democrata Nancy Pelosi, determinou a redação de dois “artigos de impeachment” contra o presidente Donald Trump, acusando-o de abuso de poder (artigo 1) e obstrução do Congresso (artigo 2). Na sexta-feira, 13, a Comissão de Justiça da Casa aprovou as duas acusações por 23 votos a 17.

De acordo com a terminologia do Congresso norte-americano, a redação dos “artigos de impeachment” significa acusar formalmente o presidente da República de ter praticado atos – não necessariamente crimes sob o ponto de vista técnico-jurídico – que atentam contra a dignidade do cargo e/ou a confiança do povo em seu líder, razões pelas quais o seu mandato pode ser cassado.”

Diz trecho de editorial do Estadão nesta quarta-feira, 18.