A Opinião do Estadão: Os caminhos da integração

“Ratificando a orientação da Secretaria de Comércio Exterior de acelerar as negociações de acordos comerciais, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu, durante um evento da XI Cúpula dos Brics, que o Brasil se trancou nos últimos anos numa armadilha de baixo crescimento. “Queremos sair desta armadilha”, disse. “A integração ao comércio global é um dos caminhos para a prosperidade.” Sem entrar em detalhes, o ministro revelou que tem conversado com a China sobre uma área de livre comércio. No fim de julho, pouco após a conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o Brasil iniciou oficialmente negociações para um acordo comercial com os Estados Unidos. A viabilidade dessas manobras é confirmada pelo indicador de Comércio Exterior da Fundação Getúlio Vargas ( Acesse aqui ). “A China é o principal parceiro comercial do Brasil”, aponta o estudo, “mas o comércio brasileiro é diversificado, o que sugere que os interesses da política comercial devem ser multilateralizados.””

Diz trecho de editorial do Estadão nesta terça-feira, 17.