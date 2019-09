Equipe BR Político

“O Brasil reagiu e escapou de uma recessão na primeira metade do ano, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A avaliação, ainda provisória, deve animar quem procura sinais positivos. Entre abril e junho a economia produziu 0,2% mais que nos primeiros três meses, de acordo com o Monitor do PIB-FGV.”

Trecho de editorial do Estadão deste sábado, 17.