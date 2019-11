A Opinião do Estadão: Paixão e pragmatismo

Equipe BR Político

“Os Estados Unidos anunciaram a manutenção do veto às importações de carne bovina do Brasil, decretado em 2017 na esteira da Operação Carne Fraca. Naquele ano, a Polícia Federal revelou um esquema de adulteração do produto e de obtenção fraudulenta de certificados sanitários. A decisão de Washington frustrou o governo brasileiro. ‘A nossa expectativa era a de que o veto não se mantivesse’, disse o porta-voz do Palácio do Planalto, general Otávio do Rêgo Barros”, diz trecho de editorial do Estadão desta quarta-feira, 6.