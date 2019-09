A Opinião do Estadão: Pelo menos a inflação alivia

Equipe BR Político

“Com os preços da comida bem comportados, pelo menos a inflação continua jogando a favor dos brasileiros, enquanto a economia se move muito devagar e as condições de emprego permanecem muito ruins. A melhora no cenário dos supermercados, feiras e em boa parte do varejo também facilita a vida do governo, ainda amarrado pela falta de dinheiro e assombrado por uma dívida enorme e crescente. Os preços são uma preocupação a menos para a equipe econômica. Além disso, a dívida pública ficará mais barata e mais administrável se os juros voltarem a cair.

Com inflação de 0,11% em agosto, 2,54% no ano, 3,43% em 12 meses e sem grandes pressões visíveis no radar, parecem consolidar-se as condições para um novo corte dos juros básicos pelo Banco Central (BC). Os números foram informados na sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).”

Diz trecho de editorial do Estadão deste sábado, 7.