A Opinião do Estadão: Piora no ‘Doing Business’

Equipe BR Político

“O Brasil caiu da 109.ª para a 124.ª posição no ranking Doing BusinessVer arquivo , relatório elaborado pelo Banco Mundial que afere a facilidade de fazer negócios em 190 países de acordo com dez indicadores. Em 2018, a nota final do País foi 58,6. Na avaliação deste ano, o Brasil obteve nota 59,1. A expressiva queda de 15 posições no ranking, a despeito do aumento da nota final, revela que outros países têm sido mais ágeis do que o Brasil na implementação de reformas econômicas que visam a tornar o ambiente de negócios mais atrativo aos investidores.”

Diz trecho de editorial do Estadão neste sábado, 26.