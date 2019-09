A Opinião do Estadão: Polarização inoperante

Equipe BR Político

“O País precisa urgentemente de caminhos concretos, com propostas de curto, médio e longo prazos, para enfrentar os prementes desafios do crescimento econômico, do emprego, da educação, da saúde, do saneamento e de tantas outras áreas. Essas soluções não virão, no entanto, por passe de mágica. Elas são decorrência do estudo, do diálogo e da negociação — e os grupos militantes extremistas não estão dispostos a percorrer nenhuma dessas etapas. Esse é o grande drama da polarização: inviabiliza as soluções.”

Trecho de editorial do Estadão nesta segunda-feira (9).