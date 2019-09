A Opinião do Estadão: Populismo é mau negócio

Equipe BR Político

“Embora a onda populista que elegeu Donald Trump nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro no Brasil e outros tantos demagogos ao redor do mundo ainda mostre vigor, avolumam-se os sinais de que esse movimento começa a enfrentar os problemas impostos pela realidade – que, desde sempre, é o principal obstáculo dos líderes messiânicos e dos falsos profetas. Mais do que isso: a democracia, cuja destruição chegou a ser anunciada por alguns comentaristas afobados, dá sinais de que, a despeito dos problemas, está essencialmente intacta, pois seus instrumentos destinados a refrear os ímpetos autoritários dos populistas continuam mostrando eficácia.”

Trecho de editorial do Estadão neste domingo.