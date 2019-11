Equipe BR Político

“Demorou quase todo o primeiro ano do mandato, mas afinal o presidente Jair Bolsonaro parece ter abandonado o discurso hostil em relação à China e se dobrado às evidências de que é tolo arranjar confusão com o maior parceiro comercial brasileiro. Mais do que isso: o novo discurso de Bolsonaro vai na direção de um entendimento mais amplo com os chineses, do qual podem resultar bons negócios para o Brasil.”

Trecho de editorial do Estadão deste domingo, 17.