A Opinião do Estadão: Preservação de museus

Equipe BR Político

“Em junho do ano que vem, o Museu da Língua Portuguesa será reaberto ao público. Há poucos dias, o governo do Estado anunciou a conclusão das obras de reconstrução do prédio situado na Luz, região central de São Paulo, destruído por um incêndio em 21 de dezembro de 2015, e a reformulação do acervo deste que é um dos mais importantes espaços culturais não só para a capital paulista, mas para o Brasil e as demais nações lusófonas.

Três anos mais tarde, um incêndio pôs abaixo o centenário Museu Nacional, localizado na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. O museu, criado por d. João VI em 1818, foi reduzido a um amontoado de escombros. Seu acervo de história natural, um dos mais ricos do mundo, com cerca de 20 milhões de itens relacionados à antropologia, paleontologia, geologia, botânica e zoologia, virou cinzas em horas.”

Diz trecho de editorial do Estadão nesta quinta-feira, 19.