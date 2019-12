A Opinião do Estadão: Religião e políticas públicas

Equipe BR Político

“Em 2017, o Pew Research Center já havia apontado que os cristãos são perseguidos em mais países do que qualquer outro grupo religioso. Neste ano, a Open Doors, uma organização não governamental cristã com sede nos Estados Unidos, divulgou relatório segundo o qual “cerca de 245 milhões de cristãos nos 50 maiores países do mundo são submetidos a altos níveis de perseguição religiosa”. Segundo a ONG, no ano passado 4.305 cristãos foram assassinados somente pela fé que professam, 3.150 foram presos e julgados sem o devido processo legal e 1.847 igrejas e outros monumentos cristãos foram atacados ou destruídos”, diz trecho de editorial do Estadão desta segunda-feira, 2.