A Opinião do Estadão: Renovação auspiciosa

Equipe BR Político

“Nas eleições do ano passado, o eleitor promoveu uma inédita renovação do Congresso. Naturalmente, a expectativa era de que fossem renovados não apenas os nomes, mas os costumes e as práticas do Legislativo. Agora, no término do primeiro ano dessa legislatura, o Estado fez um levantamento da atuação de 22 deputados estreantes que participaram de movimentos políticos ou grupos de renovação. O resultado foi especialmente positivo, com sinais claros de uma nova cultura de trabalho no Congresso. Esses deputados apresentaram mais projetos, trabalharam mais em grupo, gastaram menos verba e tiveram menos faltas do que a média dos parlamentares. Trata-se de um quadro positivo, a merecer o devido reconhecimento. Apesar de todas as limitações do sistema eleitoral e partidário, o eleitor foi capaz de trazer para o Parlamento pessoas dispostas ao trabalho legislativo.”

Trecho de editorial do Estadão deste domingo (15).