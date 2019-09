A Opinião do Estadão: Risco de fogo nas contas externas

Equipe BR Político

“Fogueiras na Amazônia e sua repercussão mundial são um complemento necessário a qualquer avaliação realista das contas externas do Brasil, já em deterioração. Analistas de mercado – e gente do governo, em primeiro lugar – deveriam dar mais atenção a esse detalhe, mas o fogo e a fumaça parecem continuar despercebidos. Não há ainda um sinal vermelho, disse um economista ao comentar o aumento do buraco em transações correntes. O déficit chegou a US$ 4,27 bilhões em agosto, contra US$ 1,77 bilhão um ano antes, e atingiu US$ 30,28 bilhões em 12 meses. A falha continua coberta com muita folga pelo investimento direto e assim deve continuar, dizem analistas. Não há motivo para preocupação, garantiu outro técnico, embora o déficit, segundo admitiu, tenha passado de pequeno a “moderado”. Mas seria bom levar em conta as novas preocupações de investidores e importadores”, diz trecho do editorial do Estadão desta terça-feira, 24.