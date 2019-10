A Opinião do Estadão: Risco de tempestade global

Equipe BR Político

“Uma tempestade perfeita está em formação na economia mundial. Pode-se evitá-la, mas para isso os governos precisam agir com rapidez e de forma coordenada. Isso resume a principal mensagem transmitida por dirigentes e economistas do Fundo Monetário Internacional (FMI) na assembleia anual realizada em Washington. Há dez anos o mundo começava a sair da mais funda recessão vivida em oito décadas. Neste momento, guerra no comércio, desaceleração global e riscos financeiros crescentes dão forma ao cenário de um novo desastre.”

Trecho de editorial do Estadão desta quinta-feira, 17.