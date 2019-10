Equipe BR Político

“Neste domingo, 13, o papa Francisco declara a santidade de Irmã Dulce. Nascida em Salvador no dia 26 de maio de 1914, ela faleceu no dia 13 de março de 1992. Sua vida é um exemplo de serviço generoso aos outros, especialmente aos doentes e mais necessitados. Além do aspecto estritamente religioso, a canonização de Irmã Dulce representa uma justa homenagem a um trabalho social profundamente meritório, realizado com abnegação ao longo de décadas.”

Trecho de editorial do Estadão deste domingo, 13.