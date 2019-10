Equipe BR Político

“É de grande interesse o estudo realizado pelo Banco Mundial sobre o funcionalismo público, não só por escancarar as distorções resultantes de décadas, para não dizer séculos, de patrimonialismo predatório, mas por antecipar o projeto de reforma administrativa que integra, juntamente com o pacto federativo e a reforma tributária, a ‘Agenda da Transformação do Estado’ que o governo promete para as próximas semanas.”

Trecho de editorial do Estadão desta terça-feira, 29.