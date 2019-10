A Opinião do Estadão: Sinal amarelo no comércio exterior

Equipe BR Político

“Os indicadores do comércio exterior de setembro são fracos e seriam piores não fosse a exportação fictícia de uma plataforma de petróleo. Os números foram inferiores aos previstos pelas consultorias econômicas privadas e o superávit de US$ 2,3 bilhões é o menor para o mês de setembro desde 2014, o que se agrava ante a deterioração da economia global ( Acesse aqui ).

As exportações de US$ 18,7 bilhões em setembro foram 11,6% inferiores às de setembro de 2018 pelo critério da média por dias úteis. Pelo mesmo critério, entre os primeiros nove meses de 2018 e de 2019 a queda das vendas externas foi de 6%. Foram exportados US$ 177,1 bilhões nos primeiros oito meses de 2018 e US$ 167,4 bilhões em igual período de 2019. Também houve queda na comparação em 12 meses, o que mostra as dificuldades agravadas em 2019.”

Diz trecho de editorial do Estadão desta quinta-feira, 3.