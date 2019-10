A Opinião do Estadão: Surtos autoritários

Equipe BR Político

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello chamou recentemente a atenção para o ‘momento extremamente delicado’ que o País atravessa. O decano do STF denunciou os ‘surtos autoritários’ e os ‘inconformismos incompatíveis com os fundamentos legitimadores do Estado de Direito’. Apontou também as ‘manifestações de grave intolerância que dividem a sociedade civil’, estimuladas pela ‘atuação sinistra de delinquentes que vivem na atmosfera sombria do submundo digital’. Esses delinquentes seriam parte de um ‘estranho e perigoso projeto de poder’.

Diz trecho de editorial do Estadão neste domingo, 27.