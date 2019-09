A Opinião do Estadão: Transporte público abandonado

Equipe BR Político

“Embora há muito se discutam intensamente os problemas de mobilidade urbana, que interessam de perto aos habitantes das grandes cidades, a situação das obras nesse setor em todo o País é desanimadora. Hoje há 248 obras paradas em 75 cidades, como mostra reportagem do Estado. É que, passado o calor das campanhas eleitorais, as promessas dos candidatos sobre melhora do transporte público – que exige grandes investimentos, de retorno só a médio e longo prazos – são logo esquecidas e não entram nas prioridades dos governantes.

Segundo levantamento da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos (NTU), aqueles empreendimentos, todos ligados a ônibus – BRTs, corredores exclusivos e faixas -, somam 2.743 km de extensão. Esse número dá ideia do tamanho e da gravidade do problema. Por ele são responsáveis os três níveis de governo – União, Estados e municípios -, pois todos participam com uma parcela dos investimentos prometidos.”

Diz trecho de editorial do Estadão deste sábado, 24.