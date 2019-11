A Opinião do Estadão: Trump cumpre promessa

Equipe BR Político

“O governo dos Estados Unidos notificou formalmente a ONU de que está se retirando do Acordo de Paris. Firmado por quase 200 países em 2015, esse tratado estabelece compromissos para a redução de emissão dos gases de efeito estufa, com o objetivo de conter o aquecimento global, e ao mesmo tempo encontrar soluções para o desenvolvimento sustentável de nações pobres. Com a decisão, o presidente Donald Trump cumpre uma de suas principais promessas de campanha.

Trump é a voz mais poderosa de um movimento que denuncia como “embustes” as informações científicas sobre mudanças climáticas. Segundo esse raciocínio, compartilhado pelo presidente Jair Bolsonaro, os alertas a respeito do aquecimento global são parte de uma conspiração estrangeira contra os interesses e a soberania nacionais, especialmente no que diz respeito à escolha das matrizes energéticas e à preservação de biomas. “Chegou a hora de colocarmos Youngstown, Ohio; Detroit, Michigan; e Pittsburgh, Pensilvânia, entre outras cidades deste nosso grande país, à frente de Paris, França”, disse Trump em 2017, quando anunciou que deixaria o Acordo de Paris.”

Diz trecho de editorial do Estadão desta quinta-feira, 14.