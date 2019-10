A Opinião do Estadão: Turismo em São Paulo

Equipe BR Político

“O turismo é uma atividade pouco associada ao Estado de São Paulo pelo imaginário popular, incluindo o dos próprios paulistas. Os números, porém, mostram uma realidade diferente: São Paulo é, no Brasil, não só o maior emissor de turistas, como o maior receptor. Dos R$ 3,3 trilhões que constituem o PIB paulista, o turismo representa cerca de 10%. O Ministério do Turismo aponta que o Estado foi o que mais recebeu turistas estrangeiros no ano passado, cerca de 2,25 milhões, 34% do total nacional. Segundo o IBGE, no primeiro trimestre deste ano o turismo cresceu em média 3,1% no País em comparação com o mesmo período em 2018. Já em São Paulo esse crescimento foi de 7,7%. De todos os empregos formais em turismo no Brasil, 30% (3,5 milhões) estão em São Paulo. ”

Trecho de editorial do Estadão desta segunda-feira, 21.