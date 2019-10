A Opinião do Estadão: Um gigante nanico

Equipe BR Político

“O PSL, com seus 54 deputados e 4 senadores, é um dos maiores partidos do País. Por seu tamanho, tem também à sua disposição uma das maiores fatias do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral – que devem injetar nos cofres da agremiação no ano que vem algo em torno de R$ 400 milhões. É dinheiro público demais para que não haja transparência e prestação de contas, e, no entanto, é exatamente o que acontece no partido, controlado rigidamente por seu cacique, o deputado Luciano Bivar (PE).”

Trecho de editorial do Estadão deste domingo, 13.