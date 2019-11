Equipe BR Político

“O Brasil é o país mais desigual do mundo e sua maior cidade é o retrato mais bem acabado dos perversos contrastes dessa desigualdade. Isso fica claro no recém-divulgado Mapa da Desigualdade 2019, relatório elaborado pela ONG Rede Nossa São Paulo desde 2012. O Mapa apresenta a avaliação dos 96 distritos da capital paulista de acordo com 50 indicadores sociais, econômicos e culturais.”

Trecho de editorial do Estadão desta quarta-feira, 13.