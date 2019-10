Equipe BR Político

“O Brasil ficará fora do jogo, olhando por cima do muro, se governos do mundo rico tentarem reanimar a economia com estímulos fiscais. Medidas fiscais, como aumento do gasto público ou corte de impostos, são as mais eficientes, agora, para evitar novo tombo, segundo economistas e dirigentes do Fundo Monetário Internacional (FMI). O mesmo apelo havia sido lançado pelo presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi”, diz trecho de editorial do Estadão desta terça-feira, 22.