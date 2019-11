A Opinião Estadão: Um ato grave

Equipe BR Político

“Graças à sóbria atuação do Palácio do Planalto e do Itamaraty, terminou bem a atabalhoada tentativa de invasão da embaixada da Venezuela em Brasília. Na madrugada de quarta-feira, cerca de 20 partidários do autodeclarado presidente venezuelano Juan Guaidó entraram no prédio da representação diplomática para expulsar o encarregado de negócios no Brasil, Freddy Efrain Meregote Flores, e outros membros do corpo diplomático leais ao ditador Nicolás Maduro. Meregote Flores é a autoridade máxima na embaixada venezuelana desde 2016, quando Maduro ordenou a retirada de seu embaixador no País em protesto contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff.”

Trecho de editorial do Estadão desta sexta-feira, 15.