A Opinião Estadão: Um trimestre de recuperação

Equipe BR Político

“Mais um dado positivo, o aumento do consumo, reforça os sinais de fortalecimento da economia no terceiro trimestre. Depois dos sinais promissores da atividade industrial e da produção de serviços, a novidade é a expansão das vendas do comércio varejista. Com as famílias mais animadas para gastar, em setembro as vendas no varejo foram 0,7% maiores que em agosto, com o quinto aumento mensal consecutivo. Também foram 2,1% mais volumosas que as de um ano antes. De janeiro a setembro o total vendido superou por 1,3% o contabilizado nos meses correspondentes de 2018. Em 12 meses houve ganho de 1,5% sobre o período imediatamente anterior, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O desemprego ainda muito alto certamente impediu resultados melhores. No trimestre de julho a setembro havia 12,5 milhões de desocupados, grupo equivalente a 11,8% da força de trabalho, mas o quadro fica bem pior quando se consideram os desalentados, os subempregados e os muitos milhares envolvidos em improvisados negócios por conta própria.”

Trecho de editorial do Estadão desta sexta-feira, 15.