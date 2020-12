A partir de sábado, bares devem fechar às 20h no Estado de São Paulo

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta, 11, medidas restritivas de funcionamento de bares, restaurantes e lojas de conveniência em razão do aumento dos casos de covid-19 no Estado entre a população jovem. As medidas começam a valer já à meia-noite deste sábado, 12, e terão duração de 30 dias, prorrogáveis pelo mesmo período.

Se antes fechavam às 22h, os bares deverão fechar as portas a partir de amanhã às 20h. Os restaurantes continuam funcionando até 22h, mas devem interromper a venda de bebidas alcoólicas às 20h, assim como as lojas de conveniência em postos de gasolina, para onde os jovens costumam ir após fechamento dos bares.

De março a novembro, a faixa etária de 55 a 75 anos representava a maioria da demanda por leitos da doença no Estado. Nas últimas três semanas, a faixa etária de 30 a 50 anos passou a ser a maioria. Hoje, segundo o governo estadual, 40% dos casos da covid-19 no Estado são de pessoas na faixa etária de 20 a 39 anos.

Por outro lado, em razão da pressão dos estabelecimentos comerciais no período natalino, o período de funcionamento do comércio foi ampliado de 10 para 12 horas.