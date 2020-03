A pedido de Frota, CPMI das Fake News vai até junho

Equipe BR Político

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-RJ) teve um pedido atendido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que a CPMI das Fake News seja prorrogada por mais 90 dias. Na quarta, 4, o parlamentar comemorou a revelação da quebra de sigilo de uma conta eletrônica ligada ao gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Bolsofeios, obtida a partir do depoimento da colega Joice Hasselmann (PSL-SP) ao colegiado. A cada sessão da CPMI, aliados do presidente, especialmente a deputada Caroline de Toni (PSL-SC), desqualificam a existência da comissão.

A página foi registrada a partir de um telefone utilizado pelo secretário parlamentar do filho do presidente, Eduardo Guimarães, cujo email era utilizado por Eduardo Bolsonaro para compra de passagens e reserva de hotéis. A conta ligada ao site foi criada no IP de um computador localizado dentro na Câmara. O filho do presidente alega não haver qualquer ilegalidade na iniciativa de seu funcionário.