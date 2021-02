A pedido de Lula, Haddad vai colocar o ‘bloco na rua’ para 2022

Equipe BR Político

O ex-presidenciável e ex-ministro Fernando Haddad (PT) afirmou na quinta, 4, que aceitou ser candidato novamente a presidente da disputa eleitoral de 2022, mas somente se o ex-presidente Lula for mantido inelegível. “Ele me chamou para uma conversa no último sábado e disse que não temos mais tempo para esperar. Me pediu para colocar o bloco na rua e eu aceitei”, afirmou o ex-prefeito de São Paulo ao site Brasil 247.

Se houver decisão favorável no STF para que Lula retome seus direitos políticos, “ele terá o apoio de todos nós”, destacou o petista, que obteve 47 milhões de votos no segundo turno das eleições presidenciais de 2018. A previsão é de que a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na condução de ação penal contra Lula seja apreciada pela Suprema Corte no primeiro semestre deste ano.

Nesta semana, outros blocos marcaram posição para a mesma disputa, como o presidente Jair Bolsonaro, João Doria e Luciano Huck.