A política do churrasco

Batendo seu bumbo político, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deixou passar batido o elevado aumento da carne, que superou 8% em novembro, puxando a inflação do mês para cima. Pelo Twitter, o petista procurou comparar a situação atual com a do seu governo.

“Não é possível que o Brasil seja o País com o maior rebanho de gado do mundo e o povo pobre não pode comprar carne. No meu tempo de governo, o povo tinha orgulho de poder comprar picanha pro churrasco e hoje não consegue comprar meio quilo de carne moída”, disse Lula.