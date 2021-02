Rifado por aliados do seu próprio partido na tentativa de emplacar seu sucessor no comando da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) acabou expondo negativamente os companheiros de legenda que o deixaram de lado. A maneira como foi feito o apoio ao deputado Arthur Lira (PP-AL) desgastou a imagem do presidente do DEM, ACM Neto. Porque passou a mensagem de que o partido abandona seus companheiros em troca de cargos e liberação de emendas oferecidas pelo governo Bolsonaro.

Assim, para tentar conter esse desgaste, ACM Neto já teve de afirmar que não será candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro em 2022 e pediu ao aliado João Roma (Republicanos-BA), que foi seu chefe de gabinete na prefeitura de Salvador, que não aceite o convite para assumir o Ministério da Cidadania. Tudo para espantar a fama de fisiológico que colou em Neto e seus aliados por não defenderem a posição de Maia.

Antes de ver seu candidato, Baleia Rossi (MDB-SP) derrotado por Lira, Maia ainda alertou a Neto que o DEM ia ficar conhecido como o “partido da boquinha”pela debandada na direção do candidato defendido por Bolsonaro em troca de benesses do governo. O presidente do partido, agora, corre para evitar que a profecia de Maia se concretize.