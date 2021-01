A reação de Alceu: ‘PT e governo apoiam o mesmo candidato no Senado’

Ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) é um dos principais líderes da bancada do agronegócio, o deputado Alceu Moreira (MDB-RS) anunciou ontem seu apoio à candidatura de Baleia Rossi na disputa pela Câmara. Foi o suficiente para ser criticado por governistas, que fazem campanha por Arthur Lira. Até Jair Bolsonaro reclamou do apoio de ruralistas a Baleia, alegando que ele se aliou com o PT.

Com o PT decidindo hoje votar em Rodrigo Pacheco (DEM-MG), candidato apoiado por Bolsonaro, Alceu não perdeu a chance de dar sua resposta às críticas.

“Ontem, quando postei que apoiava o Baleia Rossi, tive manifestações críticas de diversas formas. Agora vejo que o PT e o governo apoiam o mesmo candidato para presidente do senado. E aí?”, afirmou.