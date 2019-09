A ‘salvação da lavoura’ para ministros de pires na mão

Com a penúria orçamentária instalada na Esplanada dos Ministérios e a perspectiva de que ela se agrave em 2020, não apenas movimentos como o de revisão do teto de gastos, de que tratamos mais cedo aqui no BRP, começam a ganhar corpo, mas também ministros começam a buscar formas de chegar ao fim do ano sem colapso nas contas. Nessa tentativa algo desesperada, duas fontes de recursos ainda incertas viraram a salvação da lavoura nos discursos.

Uma delas é o fundo da Petrobrás, um montante de R$ 2,5 bilhões resultante de acordo em que a Justiça dos Estados Unidos permitiu que a multa bilionária da estatal no país ficasse no Brasil. A destinação dos recursos cabe ao STF e está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, mas é um dinheiro com o qual várias pastas (MEC, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia) já estão “contando” para fazer frente a despesas que estão a descoberto.

Da mesma maneira, a ideia do Ministério da Economia de pedir uma antecipação de dividendos de estatais para conseguir cumprir a meta fiscal do ano (que é de um déficit astronômico, de R$ 139 bilhões), começa a ser vista como ministros como chance de destrancar o cofre. O astronauta Marcos Pontes, titular da pasta de Ciência e Tecnologia, fala nessa fonte para tentar pagar pesquisas e bolsas que serão interrompidas. Nos dois casos, a prática equivale a contar com o ovo ainda no interior da galinha.