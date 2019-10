A sorte da reforma é não ter o selo de Bolsonaro

Às vésperas da votação do segundo turno da reforma da Previdência no Senado, a proposta chega em sua fase final de tramitação com a sorte de não ter o DNA do presidente Jair Bolsonaro. E, com isso, estar menos suscetível às crises com o selo do Planalto. Se o tivesse, talvez não fosse aprovada na votação de terça-feira, 22, no plenário da Casa.

Desde a data em que entregou a proposta ao Congresso, em fevereiro, o presidente foi cobrado para que fosse a cara, uma espécie de garoto propaganda da reforma, dada a sua alta aprovação e a baixa popularidade da proposta. Mas foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o principal garantidor de um voo menos turbulento ao texto.

Mesmo com o presidente fora do País e o partido de Bolsonaro se desfalecendo em uma guerra civil, a reforma tem tudo para ser aprovada amanhã. Até porque, com três cadeiras no Senado, a crise no PSL não atingiu os parlamentares da Casa como foi na Câmara, onde o partido tinha a maior bancada. Soraya Thronicke (MS), Major Olímpio (SP) e Flávio Bolsonaro (RJ) seguem dando apoio ao presidente e, consequentemente, à reforma.