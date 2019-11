‘A torcida do Santos vai me tratar com consideração’, diz Bolsonaro

Equipe BR Político

Um dia após ao menos duas das maiores torcidas organizadas do Santos Futebol Clube emitirem nota de repúdio à ida do presidente Jair Bolsonaro no sábado, 16, à Vila Belmiro, templo sagrado dos santistas, para assistir ao jogo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, o inquilino do Palácio do Planalto mandou um recado aos torcedores à espera de ser bem tratado.

“Todo mundo sabe que eu torço para o Palmeiras, mas sou um amante do futebol e estou indo lá para assistir a um espetáculo, eu tenho certeza. E, mais ainda, a torcida do Santos vai me tratar com consideração como eu sempre tratei todas as torcidas do Brasil. No último jogo do Palmeiras aqui, perdemos de 3 a 0. A torcida do Santos sabe que eu respeito o time e a torcida”, afirmou ele hoje, em Guarujá (SP), onde passa o feriado. Em setembro do ano passado, a Torcida Jovem lançou um manifesto contra o presidente e a favor da democracia, assim como fizera a Gaviões da Fiel, do Corinthians.