A tour de Tereza Cristina pelo mundo árabe

Equipe BR Político

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que está há dez dias em uma tour pelo Oriente Médio para fortalecer a parceria com Egito, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes visitou neste sábado, 21, plantações de frutas e legumes em meio ao deserto de Abu Dhabi. A missão da ministra é fundamental para a economia brasileira, já que os árabes mantêm uma relação comercial bilionária com o País.

Bom dia! Ainda estou nos Emirados Árabes. Hoje foi dia de conhecer uma fazenda que produz frutas e legumes no deserto. Produção excelente no ambiente mais crítico possível. pic.twitter.com/xnIoj3Xuqv — Tereza Cristina (@TerezaCrisMS) September 21, 2019

“Hoje foi dia de conhecer uma fazenda que produz frutas e legumes no deserto. Produção excelente no ambiente mais crítico possível”, escreveu a ministra do Twitter. A experiência de Tereza, que é um dos quadros mais elogiados dentro de governo Bolsonaro, pode resultar em aprendizado para o cultivo desse tipo de alimento no nordeste brasileiro, por exemplo.

Desde o início do governo, Tereza é a pessoa escalada para conter os momentos de tensão entre o Brasil e os árabes por conta da promessa de campanha de Bolsonaro de transferir a embaixada do Brasil em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém.

Ela também visitou uma fábrica de alimentos processados da brasileira BRF. Segundo o Ministério, cerca de 90% da matéria prima da fábrica é oriunda do Brasil. A unidade produz alimentos processados como hambúrguer. De acordo com a agenda oficial da ministra, amanhã ela vai participar de um seminário sobre oportunidades de negócios no Brasil na Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, em Dubai. Na próxima segunda, Tereza Cristina retorna ao Brasil.