A vingança contra o PT de Lula

Equipe BR Político

A escolha de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República é só mais um elemento na lista de práticas do governo de como o bolsonarismo vem derrubando o lavajatismo, aponta a colunista Eliane Cantanhêde neste domingo, 8, no Estadão. Mas a militância do presidente está mais preocupada se Aras é esquerdista ou não, sem considerar que seu “padrinho” é o ex-deputado Alberto Fraga, líder da bancada da bala e com forte ascendência sobre o Palácio do Planalto. O escolhido, diz a colunista, não vai se meter com direitos humanos, minorias, questões comportamentais nem “tomar decisões absurdas, nem atuar em permanente confronto”.

“É assim, com um PGR daqui, lei contra autoridades dali, Moro de escanteio, empurrão no Coaf, na Receita e na PF que a era Bolsonaro vai, na prática, vingando o PT e Lula. Se o “lavajatismo” (como diz Gilmar Mendes) derrubou o petismo, o bolsonarismo está derrubando o “lavajatismo”. Os “heróis de Curitiba” ficaram falando sozinhos. Ou nem tanto?”, conclui.