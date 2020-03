ABC paulista vai parar transportes dia 29

Os sete prefeitos das cidades da região do ABC paulista decidiram em reunião nesta quarta-feira paralisar completamente o sistema de transporte público na região no próximo dia 29.

O prazo de dez dias será usado para avisar a população e montar um plano de contingência para garantir a locomoção de primeira necessidade para quem não tem acesso a carro e aplicativos. E também para doentes e profissionais de saúde.

Toda a rede de saúde da região, pública e privada, foi transformada em pronto-atendimento. As prefeituras deverão fazer uma campanha para que quem manifeste sintomas do novo coronavírus procure a unidade mais próxima a sua casa, para não precisar usar transporte público.

Os prefeitos tentam convencer o da capital, Bruno Covas, a adotar plano igualmente restritivo, bem como o governador João Doria Jr. a fazer o mesmo com o transporte metropolitano e intermunicipal, mas, por ora, nem a prefeitura de São Paulo nem o governo do Estado pensam em adotar um protocolo tão radical.

Haverá uma reunião virtual com os prefeitos das sete cidades (Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) nesta quinta-feira. Segundo o governador João Doria Jr. disse ao BRP nesta manhã, o governo vai recomendar aos prefeitos que não sigam com o plano de paralisar os transportes.