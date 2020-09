Abertura de impeachment de Crivella será votada na 5ª

O mais recente pedido de abertura de impeachment do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, deverá ser votado na Câmara de Vereadores na próxima quinta-feira, 3. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa Legislativa, Jorge Felippe (DEM). Caso o impeachment seja aberto pelos parlamentares, começa a contar os prazos para formação da comissão processante. O pedido foi feito pelo vereador Atila Nunes (DEM), com base na reportagem que revelou o esquema dos “Guardiões do Crivella”, grupo de funcionários públicos designados para atrapalhar reportagens na porta de hospitais.