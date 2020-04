ABI critica uso religioso de Bolsonaro na TV Brasil

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) criticou, por meio de nota, o uso feito no último domingo, 12, pelo presidente Jair Bolsonaro da TV Brasil. Na Páscoa, durante duas horas, o canal exibiu videoconferências com representantes de igrejas evangélicas e católicas. O conteúdo religioso também foi reproduzido nas redes sociais do canal.

“Com a autoridade de seus 112 anos de existência em defesa das causas democráticas no país, a ABI lembra ao presidente da República que o Executivo dispõe da NBR para divulgar suas iniciativas e que a TV Brasil, por definição, é uma emissora pública, e não uma porta-voz de suas posições”, diz a nota, assinada pelo presidente da entidade, Paulo Jeronimo de Sousa.