A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) aguarda há quatro semanas resposta do Ministério da Saúde sobre a oferta de colocar à disposição da pasta 4.573 lojas para vacinação contra a covid-19 no País com imunizantes oferecidos pelo governo. A expectativa da entidade, segundo seu CEO Sérgio Mena Barreto, é de realizar 8 milhões de imunizações por mês. O serviço seria feito via aplicativo, com horário marcado, para vacinação de segunda à sexta-feira.