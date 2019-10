Weintraub nem um pouco constrangido com Marcelo Álvaro

Equipe BR Político

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, não parece preocupado com as denúncias de envolvimento com caixa dois e candidaturas laranjas que atingem seu colega de governo, Marcelo Álvaro Antônio, atual ministro do Turismo.

Durante evento em São Paulo que entregou ônibus escolares, Weintraub foi questionado se a situação de Álvaro Antônio causa “constrangimento”. “Constrangimento? Não. Tem um monte de acusações, sobre um monte de pessoas, que você tem que provar na Justiça. Eu não sou polícia, não sou Ministério Público, não sou juiz.”