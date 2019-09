Abuso de autoridade semana que vem?

Gustavo Zucchi

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), deve defender diante dos líderes que a sessão do Congresso que tratará dos vetos presidenciais ao projeto de abuso de autoridade fique para semana que vem. Isso vai na contramão do desejo de alguns congressistas, que já avisaram que querem derrubar os vetos o mais rápido possível.

Deverá haver contraditório na reunião do colégio de líderes. No final, quem baterá o martelo será o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), na reunião do colégio de líderes desta terça-feira, 10.